Martedì grasso al cinema: le migliori maschere viste nei film

Festeggiare Carnevale al cinema quest'anno sarà impossibile per ovvi motivi: la pandemia, però, fortunatamente non ci impedisce di recuperare o rivedere per l'ennesima volta un bel film comodamente sdraiati sul divano di casa. Volendo restare in tema, dunque, quali sono le migliori maschere cinematografiche a cui rivolgerci per passare la serata?

Se siete alla ricerca di un cinecomic il pensiero corre subito agli Avengers: tra i vari Iron Man, Captain America, Thor, Black Panther le maschere degne di nota non mancano di certo, mentre per i fan DC non possiamo non rivolgere un pensiero a Batman o Wonder Woman.

Voglia di horror? Il genere è praticamente pieno zeppo di maschere memorabili: pensiamo a Saw - L'Enigmista ma anche alla saga i The Purge, così come non possono non venirci in mente il Leatherface di Non Aprite quella Porta, il serial killer di Scream, l'immortale Hannibal Lecter de Il Silenzio degli Innocenti, il Jason Voorhes di Venerdì 13 o il Michael Myers di Halloween.

Proprio Michael Myers ci offre lo spunto giusto per passare invece agli heist movie: la maschera del killer è infatti frutto di uno spassoso equivoco in Baby Driver, ma meritano sicuramente una menzione anche le maschere dei presidenti americani utilizzate in Point Break, la maschera da clown del Joker di Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro (certo, di nuovo un cinecomic, ma pur sempre di rapine si tratta) o la maschera da hockey vista in Heat. Menzione bonus, invece, per le straordinarie maschere dei presidenti italiani indossate da Aldo, Giovanni e Giacomo nell'indimenticabile Tre Uomini e una Gamba.

Pensate di rivolgervi ad uno di questi film per trascorrere questo martedì grasso?