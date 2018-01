Marta Milans si aggiunge al cast del cinefumetto della DC, Shazam!

Le riprese del prossimotargato Shazam! , dovrebbero partire presto. Infondo laha fissato la data di uscita per il 5 aprile 2019; per questo continuano ad arrivare novità circa il cast del film.

Deadline conferma che l'attrice Marta Milans (La Scomparsa di Eleaonor Rigby) è salita a bordo del progetto nei panni di una dei genitori adottivi della casa famiglia dove vive Billy Batson. Sebbene il suo personaggio non sia mai nominato, la Milans dovrebbe interpretare Rosa Vasquez, che insieme a suo marito Victor (interpretato da Cooper Andrews) si occuperanno di Billy e dei suoi fratellastri Mary, Freddy, Eugene, Pedro e Darla.

Asher Angel interpreterà il personaggio di Billy mentre sarà Zachary Levi (Thor: The Dark World, il serial Chuck) a dare vita al supereroe. Mark Strong (Kingsman - Il cerchio d'oro) interpreterà il villain della pellicola, il Dottor Sivana. Altri membri del cast includono Jack Dylan Grazer, Ron Cephas Jones, Grace Fulton, Ian Chen e Jovan Armand. Il regista di horror di culto come Annabelle: Creation e Lights Out - Terrore nel buio David F. Sandberg dirigerà la pellicola per la New Line Cinema, con la produzione affidata a Peter Safran. La sceneggiatura del cinefumetto della DC Entertainment è stata scritta da Henry Gayden e Darren Lemke.

L'uscita è fissata per aprile 2019.