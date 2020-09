Marry Me, il nuovo film con Jennifer Lopez arriva al cinema a San Valentino

Mentre il mondo prova a ritrovare i suoi ritmi dopo la pandemia di Covid, si cerca faticosamente di compilare anche il calendario delle uscite cinematografiche dei prossimi mesi. Stando a quanto riporta Deadline, nel weekend di San Valentino sarà in sala la classica commedia romantica adatta all'occasione: si tratta di Marry Me con Jennifer Lopez.

Il film era stato annunciato per la prima volta nell'aprile 2019, originariamente per Universal, per poi passare STX e tornare nuovamente a Universal.

Marry Me, basato sull'omonimo graphic novel di Bobby Crosby, sarà diretto da Kat Coiro. Jennifer Lopez interpreterà Kat Valdez, una famosa cantante, che dopo aver scoperto il tradimento del futuro marito poco prima del matrimonio decide di sposare una persona a caso: Charlie Gilbert, insegnante di matematica, interpretato da Owen Wilson. Ritrovatisi marito e moglie da perfetti sconosciuti, i due proveranno quindi a innamorarsi e ad aprirsi l'uno nei confronti dell'altra.

Il film sarà impreziosito dalla presenza di brani originali della stessa Jennifer Lopez e del cantautore Maluma. La sceneggiatura di Marry Me è scritta da John Rogers, Tami Sagher e Harper Dill, mentre i produttori esecutivi sono Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur e J.B. Roberts. Anche J. Lo figura tra i produttori, insieme tra gli altri a Benny Medina e a Rogers.

Marry Me uscirà al cinema il 12 febbraio 2021. Per altri approfondimenti su Jennifer Lopez, rimandiamo alla sua delusione per la mancata candidatura all'Oscar per Hustlers.