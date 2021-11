Marry Me, Jennifer Lopez sposa Owen Wilson nel trailer del nuovo film

Era dal 2019 che si parlava del nuovo film di Jennifer Lopez Marry Me, una commedia romantica nella quale la star sarebbe stata affiancata dall'attore di Loki Owen Wilson. Adesso, finalmente, abbiamo un primo trailer.

Vi mancavano le rom-com con Jennifer Lopez? Non temete, presto ne potrete ammirare una sul grande schermo.

L'atteso film di Universal Pictures Marry Me - Sposami arriverà a San Valentino al cinema, e oggi possiamo finalmente dare un'occhiata al suo primo trailer, mentre abbiamo già una sinossi ufficiale.

"Con tante nuove canzoni originali di Jennifer Lopez e la star della musica latina Maluma, Marry Me arriverà in tempo per San Valentino con Lopez nei panni della superstar Kat Valdez e Owen Wilson in quelli dell'insegnante di matematica Charlie Gilbert, due estranei che decideranno prima di sposarsi, e poi di imparare a conoscersi. Un'improbabile storia d'amore con due persone che non potrebbero essere più diverse, entrambe alla ricerca di qualcosa di reale in un mondo in cui il valore delle cose viene calcolato in base ai like e ai follower. Marry Me è una moderna storia d'amore sulla celebrità, sul matrimonio e sui social media".

A dirigere Jennifer Lopez e Owen Wilson nella pellicola è Kat Coiro (She-Hulk, It's Always Sunny in Philadelphia), mentre a scriverne la sceneggiatura ispirata a una graphic novel di Bobby Crosby sono stati John Rogers (Leverage), Harper Dill (The Mindy Project) e Tami Sagher (Psych).