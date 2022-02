Marry Me: Jennifer Lopez e Ben Affleck belli e romantici all'anteprima del film

Nella serata di ieri si è svolta l'anteprima mondiale di Marry Me, nuova commedia romantica che vede protagonista indiscussa Jennifer Lopez al fianco di Owen Wilson. Nel corso della serata, la Lopez è stata accompagnata dal compagno Ben Affleck e i due sono apparsi assolutamente molto affiatati concedendosi agli scatti dei fotografi presenti.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme dopo anni lontani l'una dall'altro, in seguito alla fine della loro relazione nei primi anni Duemila. I due si concedono spesso ai fotografi e nella notte scorsa Lopez ha concesso anche un'intervista in occasione della promozione del film Marry Me nella quale ha discusso la ritrovata intesa con Affleck: "E' una notte stupenda per un appuntamento. Siamo super felici. Che posso dirti? Stiamo semplicemente passando un buon periodo".

Parlando nello specifico del film, alla Lopez è stato chiesto quindi se il personaggio che interpreta in Marry Me rifletta in parte la sua stessa vita: "Non è esattamente lo stesso personaggio ma ci sono un sacco di similarità con la sua vita. E' un'artista che va in studio a registrare, ha la sua attività, ha un brand, vive sotto l'occhio dell'opinione pubblica, e ha avuto alti e bassi nelle sue relazioni sentimentali - tutto quello con cui potevo rispecchiarmi volevo metterlo nel film. Quindi è stata una bella esperienza meta-cinematografica per me".

Jennifer Lopez interpreterà Kat Valdez, una famosa cantante, che dopo aver scoperto il tradimento del futuro marito poco prima del matrimonio decide di sposare una persona a caso.

A dirigere Jennifer Lopez e Owen Wilson nella pellicola è Kat Coiro (She-Hulk, It's Always Sunny in Philadelphia), mentre a scriverne la sceneggiatura ispirata a una graphic novel di Bobby Crosby sono stati John Rogers (Leverage), Harper Dill (The Mindy Project) e Tami Sagher (Psych). Giusto in tempo per San Valentino, Marry Me uscirà nelle sale italiane il 10 febbraio prossimo.