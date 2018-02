Marrowbone: ecco il trailer dell'horror con Charlie Heaton di Stranger Things

segna l'esordio alla regia di Sergio G.Sanchez, lo sceneggiatore di The Impossible e The Orphanage. Sanchez ha anche scritto la sceneggiatura per di questo horror.

La pellicola horror Marrowbone è prodotto da Belén Atienza, Álvaro Augustin e Ghislain Barrois e vede un cast formato da George MacKay (Captain Fantastic, Peter Pan), Anya Taylor-Joy (The Witch, Split), Charlie Heaton (Stranger Things, The New Mutants), Mia Goth (A Cure for Wellness, The Survivalist), e Matthew Stagg (War & Peace, London Spy).

La storia di Marrowbone, parla di quattro fratelli che cercano rifugio in una vecchia casa dopo la morte della madre, solo per scoprire che l'abitazione nasconde già un altro, più sinistro, abitante. Marrowbone arriverà nei cinema, On Demand, su Amazon Video e anche su iTunes, il 13 aprile prossimo.

