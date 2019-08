Marriage Story: Adam Driver e Scarlett Johansson nei teaser del film di Noah Baumbach

A poche settimane dalla sua anteprima alla Mostra di Venezia, Netflix ha pubblicato due teaser ufficiali per presentare i protagonisti di Marriage Story, l'atteso nuovo film di Noah Baumbach.

I filmati, che come sempre potete visionare comodamente in calce alla notizia insieme al poster ufficiale, ci presentano per la prima volta Charlie e Nicole, la coppia di protagonisti interpretata da Adam Driver e Scarlett Johansson.

"Marriage Story è una storia d'amore che si rivela nel momento di rottura" ha detto Baumbach del film (via Comingsoon.net). "Con questi trailer volevo mostrate la relazione attraverso gli occhi di entrambi i personaggi. Ci sono molti lati di ogni storia, e il film abbraccia questi punti di vista differenti in modo da trovare la verità che sta nel mezzo."

Ad affiancare Driver e la Johansson in un cast davvero notevole ci saranno anche Laura Dern, Alan Landa e Ray Lotta. La sinossi ufficiale descrive Marriage Story come una "incisivo e compassionevole ritratto della rottura di un matrimonio e della famiglia che rimane unita."

Marriage Story debutterà su Netflix questo autunno dopo essere stato presentato ufficialmente all'imminente Festival di Venezia. Per altre informazioni vi rimandiamo al programma di Venezia 2019, dove sarà presentato anche il Joker di Todd Phillips.

Come vi sembra questo primo sguardo al film? Diteci la vostra come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. La Johansson recentemente ha dato il benvenuto ad Angelina Jolie nel MCU.