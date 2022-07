Marmalade, la star di Stranger Things Joe Keery nel cast del dramma romantico

L'attore Joe Keery, interprete di Steve Harrington nella serie tv Netflix Stranger Things, è entrato nel cast del dramma romantico Marmalade, insieme a Camila Morrone e Aldis Hodge. Il trio è stato ufficializzato come protagonista del lungometraggio di Keir O'Donnell, che verrà prodotto in Minnesota.

Il film sarà l'opera prima di Keir O'Donnell dietro la macchina da presa, dopo le numerose apparizioni da attore in film come 2 single a nozze, American Sniper e Ambulance.



Anche la direttrice della fotografia Polly Morgan, che ha lavorato in The Woman King, farà parte del team di lavoro.

O'Donnell si è occupato anche della sceneggiatura di Marmalade, che racconterà la storia di un uomo di provincia che finisce in prigione e racconta la storia di una romantica rapina in banca al suo astuto compagno di cella in maniera tale da permettergli di scappare e ricongiungersi con l'amore della sua vita.



Il film è prodotto da James Harris e Mark Lane di Tea Shop Productions, insieme a Sarah Gabriel e Marc Goldberg per Signature Films.

Joe Keery ha già lavorato al cinema e su Everyeye trovate la recensione di Free Guy, uno dei film che ha girato, al fianco di Ryan Reynolds.

Lo scorso anno Joe Keery ha elogiato il collega:"Sono rimasto piuttosto sbalordito perché fa sembrare tutto facile. E quello che sta facendo è difficile. Nessuno può farlo. Mi ha instillato un profondo apprezzamento per lui e tutto il lavoro che ha svolto sinora".



Sulla serie Netflix Joe Keery ha fatto spoiler di Stranger Things soltanto a persone fidate, come ha ammesso qualche settimana fa.