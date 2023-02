Marmalade, una nuova foto mostra Joe Keery e Camila Morrone in atteggiamenti intimi

In una foto rilasciata da Signature Entertainment sul film poliziesco Marmalade, vediamo gli attori Joe Keery e Camila Morrone in atteggiamenti intimi all'interno di un locale. La scelta non è casuale, soprattutto considerando il lancio delle vendite all'European Film Market (EFM) di Berlino.

La pellicola, in uscita nel 2023, segna il debutto alla regia di Keir O'Donnell (che ha già lavorato come attore in Lost, Into the Dark, Ambulance e molti altri prodotti). Così ha dichiarato Goldberg, produttore del film: "Marmalade è stata una bellissima collaborazione con il regista e la troupe. Siamo entusiasti che il brillante Joe Keery reciti accanto all'astro nascente di Camilla Morrone in questa storia elettrizzante. Non vediamo l'ora di metterla in vendita!"

La storia parla di un certo Baron (Keery), il quale, recentemente imprigionato, stringe amicizia con il compagno di cella Otis (Aldis Hodge, Hawkman in Black Adam). Ed è proprio mentre escogitano un piano di fuga che Baron ricorda la storia di come ha conosciuto Marmalade (Morrone), l'amore della sua vita. Quale sarà l'esito dell'arco narrativo poliziesco? E di quello romantico?

Non possiamo prevedere se il film avrà successo, ma la partecipazione della star di Stranger Things Joe Keery nel nuovo Marmalade parla da sé; inoltre, Camila Morrone ha partecipato a progetti importanti (come Bukowski, Il giustiziere della notte e Valley Girl) e ottenuto importanti riconoscimenti, come il Rising Star Awards al San Diego International Film Festival.



Sul fronte gossip, invece, sembrerebbe proprio che sia arrivata la rottura tra Camila Morrone e Leonardo DiCaprio dopo 4 anni di relazione.