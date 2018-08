Marlon Wayans interpreterà sei gemelli nel nuovo film Netflix, 'Sextuplets'

Seguendo la loro ponderata ma fortunata partnership nella commedia sui viaggi nel tempo Ricomincio da Nudo, il servizio di streaming Netflix e l'attore Marlon Wayans collaboreranno per la seconda volta con la commedia Sextuplets.

Il film racconterà la storia di Alan (Wayans), un uomo che sta per diventare padre e, dato che è cresciuto orfano, decide di intraprendere un viaggio personale per incontrare finalmente la sua madre biologica. Lungo il viaggio però rintraccia per primo suo fratello, Russell, e da lui scopre di essere l'ultimo di sei fratelli gemelli. Insieme, i due fratelli si metteranno in viaggio per trovare gli altri quattro.

La peculiarità del film è che tutti e sei i fratelli saranno interpretati da Wayans.

Il film è diretto da Michael Tiddes, che segna la sua quinta collaborazione con Wayans dopo i film Ghost Movie, Ghost Movie 2 - Questa Volta è Guerra, Cinquanta Sfumature di Nero e il succitato Ricomincio da Nudo, uscita lo scorso anno sulla piattaforma di streaming on demand.

Sextuplets sarà prodotto da Wayans, Rick Alvarez (White Chicks) e Nathan Reimann. La sceneggiatura è stata scritta da Wayans, Alvarez e Mike Glock (Return of the Mac).

Il film inizierà le riprese principali ad Atlanta il mese prossimo e arriverà su Netflix nel corso del 2019.