Marlon Wayans si candida per il ruolo di Plastic Man nel film DC

Lo scorso dicembre la DC ha confermato ufficialmente lo sviluppo di un film su Plastic Man in collaborazione con la Warner Bros. affidato alla penna di Amanda Idoko, e in attesa di sapere chi sarà il protagonista ecco spuntare un nuovo candidato.

Dopo che il regista David F. Sandberg ha proposto Ben Schwartz come interprete del supereroe DC, la nuova candidatura arriva direttamente da Marlon Wayans durante un'intervista per la promozione del suo ultimo film, Sextuplets.

"Mi piacerebbe molto interpretare Plastic Man. Credo che funzioni bene con le mie abilità da comedian, in termini di come sono fisico e snodato" ha detto scherzando l'attore che molti di voi conosceranno per il ruolo di Shorty in Scary Movie durante un'intervista con Screen Rant. "E credo che sarebbe forte farlo senza, sai, la cosa bella di Black Panther è che è un supereroe nero, giusto? Ma a volte è divertente fare semplicemente qualcosa. Non penseresti che Plastic Man sia nero, ma non lo è - è solo, di plastica. Credo che sarebbe divertente perché so che dovrei metterci anche il mio humor."

A quanto pare Plastic Man è uno dei due supes, per dirla alla The Boys, di cui l'attore vorrebbe vestire i panni: "Gli unici due supereroi che ho mai voluto interpretare sono Plastic Man e The Mask. Questi sono i due supereroi che mi piacerebbe interpretare."