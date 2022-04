Marlon Brando in Scary Movie 2: la storia dell'assurdo cameo segreto che non vedrete mai

La scena d'apertura di Scary Movie 2 vedeva come forse ricorderete Natasha Lyonne in una parodia de L'esorcista di William Friedkin, ma in una recente intervista promozionale l'attrice ha svelato che in origine la sequenza avrebbe dovuto includere anche un cameo di Marlon Brando.

La sequenza infatti includeva anche due sacerdoti, interpretati rispettivamente da James Wood e Andy Richter, e a quanto pare il ruolo di Wood originariamente era stato assegnato a Marlon Brando. Non solo: secondo quanto rivelato da Lyonne parlando con Entertainment Weekly, Brando avrebbe anche girato alcune scene prima di abbandonare Scary Movie 2 per motivi di salute, scene che non sono mai state pubblicate.

"Ho una copia in VHS dei giornalieri! Li ho richiesti personalmente perché quelle riprese contengono tecnicamente il ruolo finale di Marlon Brando. Una parodia dell'Esorcista, sfortunatamente per lui, ma fortunatamente per me", ha rivelato la Lyonne. “Non so cosa stesse pensando, davvero. Voglio dire, perché avrebbe dovuto farlo?". Ricordando il tempo trascorso con Marlon Brando sul set, l'attrice ha dichiarato che la star - da molti considerato il più grande attore di tutti i tempi - era "davvero molto loquace" e portava un auricolare dentro il quale gli venivano dettate in tempo reale le sue battute (una pratica utilizzata spesso da Brando negli ultimi anni). “Aveva anche una bombola di ossigeno che si portava dietro, e ha iniziato a palparmi le tette perché era nella sceneggiatura. Mentre le toccava recitava: 'Per il potere di Cristo...' Ricordo che stavo pensando: 'Ah, questo è il surrealismo di cui parlavano André Breton e Salvador Dali'".

La scena richiedeva a Marlon Brando di stare sopra Natasha Lyonne, che era sdraiata su un letto per ricreare la celebre sequenza de L'esorcista. "In pratica avevo sopra di me Marlon Brando con l'auricolare e le mani sulle mie tette, avevo il trucco che mi faceva sembrare un'indemoniata, lui che ripeteva 'Per il potere di Cristo' e io che gli rispondevo 'Tua madre succhia cazzi all'inferno', e così via. E queste cose stavano succedendo tutte contemporaneamente. Tutto sommato, è stata una bella esperienza".

