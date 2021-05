Marlon Brando e quel film con Johnny Depp mai completato: un flop da 40 milioni

Ogni cinefilo conosce tutti i segreti sull'interpretazione di Marlon Brando in Il Padrino, ma forse non tutti sono a conoscenza di un aneddoto che riguarda il grande attore e un film mai portato a termine, con Johnny Depp e John Hurt, nell'estate del 1995.

Il film avrebbe dovuto intitolarsi Divine Rapture ed essere girato in Italia, ma poi fu scelto il villaggio irlandese di Ballycotton, che ha così avuto il suo assaggio di Hollywood. E in effetti, soltanto di un piccolo assaggio si è trattato.

La sceneggiatura era incentrata su una donna (Debra Winger) che, nel bel mezzo del suo funerale, esce fuori dalla sua bara, ancora viva, e l'evento viene considerato miracoloso dalla comunità locale: la verità è che invece soffre di un disturbo che rallenta il suo battito cardiaco, fino a farla sembrare morta.

Marlon Brando, reduce da alcuni insuccessi, era stato ingaggiato dal produttore Barry Navidi per un milione di dollari, e la presenza di un attore di quel calibro (il ricordo di Marlon Brando è ancora vivo a 17 anni dalla scomparsa) indusse CineFin a investire altri 40 milioni nel progetto, reclutando altre star come Johnny Depp.

Dopo ben sei anni di preparativi, però, tutto è naufragato in poche settimane: le riprese sembravano andare a gonfie vele, ma CineFin non disponeva di quella somma, e a parte Brando, che aveva intascato il suo milione in anticipo, gli altri attori e la troupe non furono mai pagati. Barry Navidi fu così costretto ad abbandonare il film, dopo appena 25 minuti di girato: "Non potevamo proprio permettercelo" raccontò all'epoca il produttore. "Non potevamo certo raccogliere i soldi da soli."