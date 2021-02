Io & Marley, ecco quali erano le scene preferite dei cani sul set

Lo sappiamo, quando si pensa a Io & Marley la mente corre inevitabilmente a quel devastante finale che, almeno una volta nella vita, ci ha ridotto in uno stato emotivo a dir poco pietoso: prima di quella terribile sequenza, però, il film con Owen Wilson e Jennifer Aniston ci ha fortunatamente riservato un po' di divertimento e spensieratezza.

Divertimento che, in realtà, non è stato appannaggio soltanto di noi spettatori: pare, infatti, che anche i tenerissimi cuccioli coinvolti per interpretare Marley (ben 22 cani si divisero la parte del co-protagonista del film) se la siano decisamente spassata nel girare alcune scene previste dal copione.

Ma quali sono state, dunque, le scene preferite dai pelosissimi attori di Io & Marley? Stando a sentire i resoconti degli addetti ai lavori, pare che i cani presenti sul set abbiano amato particolarmente le sequenze in cui fosse previsto un bel tuffo in acqua: i nostri amici sembravano davvero felicissimi di dar prova delle loro abilità natatorie e pare proprio che ogni volta in cui ci fosse bisogno di tuffarsi non sia mai stato necessario pregarli o convincerli in qualche modo.

I nostri, comunque, erano ovviamente ben sorvegliati e monitorati durante le riprese: i Labrador, però, si rivelarono davvero degli ottimi nuotatori per tutta la durata della loro permanenza sul set! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Io & Marley.