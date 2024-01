Mark Zuckerberg: Il re del metaverso, dove e quando vedere il film sui 20 anni di Facebook

In occasione del ventesimo anniversario di Facebook, nei prossimi giorni arriverà su Sky il film Sky Original su una delle figure più potenti del 21 esimo secolo, Mark Zuckerberg: Il re del Metaverso, in esclusiva dal 3 febbraio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming sulla piattaforma NOW.

Il lungometraggio va alla scoperta degli eventi che hanno caratterizzato la vita e la carriera Zuckerberg attraverso inediti materiali d’archivio e interviste a personaggi chiave, ed è perfetto per i fan del capolavoro The Social Network di David Fincher.

Nel gennaio 2004, Mark Zuckerberg ha intrapreso un viaggio unico che ha cambiato il mondo: due decenni dopo, questo film racconterà la storia degli eventi straordinari che hanno dato forma a una rivoluzione. Zuckerberg – Il re del Metaverso traccia l’ascesa del miliardario più giovane del mondo, un uomo che è stato in grado di connettere metà della popolazione mondiale, mostrando il potere di trasformazione dei social media. Ma, proprio come le piattaforme create da Zuckerberg hanno aiutato le rivolte in alcune parti del mondo arabo, altri attori politici hanno sfruttato il suo potere e Facebook è stato accusato di incoraggiare la disinformazione e contribuito ad alimentare anche eventi sociopolitici tragici e controversi, come in Myanmar.



La storia dell'impero dell'era digitale approfondisce i temi del potere, della privacy, della sfiducia e della disinformazione, facendo luce su un uomo enigmatico la cui influenza plasma il destino del nostro mondo. Per altri contenuti, scoprite cosa ha detto David Fincher sulla possibilità di un The Social Network 2.