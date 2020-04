Mark Walhberg ha rinnegato E Venne il Giorno: ecco perché

Dopo i successi de Il Sesto Senso, Signs e The Village, l'acclamato e visionario autore M. Night Shyamalan tornò nel 2008 alla regia di quello che ancora oggi è considerato il suo peggior film, l'apocalittico e un po' ridicolo E venne il giorno, da lui stesso scritto e ideato e interpretato da Mark Wahlberg.

All'epoca, il film venne fatto a pezzi dalla critica e dal pubblico, e ancora oggi ha un misero 18% di gradimento su Rotten Tomatoes, il che significa che non è neanche stato rivalutato nel tempo dagli appassionati, e a quanto pare neanche da Mark Wahlberg, che lo ha rinnegato con tutto se stesso.



Parlando infatti tempo fa nel corso di una conferenza stampa per The Fighter, nel 2013, Wahlberg ha detto su E venne il giorno: "Sì, è uno dei film più brutti che abbia mai girato in tutta la mia carriera. E venne il giorno. 'Fanculo. È quello che è. Fottuti alberi, ragazzi. Tutte le piante. 'Fanculo. Non puoi biasimarmi per non voler provare a interpretare un professore di scienze. Per lo meno non stavo interpretando un poliziotto o un imbroglione".



In realtà per Shyamalan quello fu solo l'inizio di una serie di progetti fallimentari come L'ultimo dominatore dell'aria e After Earth, entrambi ugualmente distrutti da critica e pubblico. Si è ripreso con The Visit, Split e l'ultimo Glass.



