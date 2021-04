Mark Wahlberg, la star vuole ingrassare 13 kg in poche settimane per un nuovo ruolo

Terminate le riprese dell'attesissimo , dove ricordiamo che l'attore vestirà i panni dell'amico e mentore di Nathan Drake, Victor Sullivan, Mark Wahlberg ha recentemente iniziato a rilassare la sua quotidianità fatta di fitness e palestra per prepararsi a un nuovo e impegnativo ruolo.Uncharted con Tom Holland

Il protagonista di Transformers e di The Fighter sta infatti attualmente lavorando a Father Stu, film biografico dedicato alla vita di Padre Stuart Long che richiede a Wahlberg - che lo impersonerà - di ingrassare molto per la seconda parte delle riprese. La storia segue infatti Long, che prima di divenire un prete fu un famoso e rinomato pugile.



Una volta terminate le riprese sul ring, Wahlberg dovrà interpretare il personaggio una volta ingrassato, e per questo l'attore vuole mettere su in pochissime settimane la bellezza di 13,5 kg. Lo ha rivelato lui stesso a Jimmy Kimmel, spiegando: "Dopo aver finito le scene di boxe, riesco a ingrassare in modo incredibile nel film, quindi sto sfidando me stesso a mettere su 13,5 kg nelle prossime sei settimane". In aggiunta, Wahlberg ha spiegato che l'idea è quella di mangiare una quantità indefinita di hamburger e panini di diverso tipo per accumulare velocemente chili.



In questo percorso, comunque, l'attore sarà affiancato da un nutrizionista che lo aiuterà in questa fase d'ingrassamento in modo salutare, questo anche se Wahlberg dice di volersi divertire in questa sua "nuova missione", ovviamente perché il suo regime è stato a lungo puntuale e adesso vuole solo divertirsi a mangiare il più possibile, potendo e dovendolo fare.