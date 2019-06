Mark Wahlberg sostituirà Chris Evans in Infinite, il nuovo film di Antoine Fuqua

Stando ad una recente pubblicazione del The Hollywood Reporter, Mark Wahlberg sostituirà Chris Evans nel ruolo di protagonista di Infinite, il nuovo film diretto da Antoine Fuqua.

Non sono chiari i motivi della dipartita della star del Marvel Cinematic Universe, anche se le fonti del magazine losangelino suggeriscono un possibile conflitto di date nell'agenda della star, che al momento dell'inizio delle riprese di Infinite sarà impegnato in quelle per Defending Jacob, la nuova serie Apple TV+.

Scritto da D. Eric Maikranz, il romanzo originale dal quale il film sarà tratto segue le vicende di Evan Michael, un uomo perseguitato dalle memorie di due vite passate che si imbatte in un gruppo di persone membri del Cognomina, un'associazione segreta di individui dotati dello stesso potere che sembrano aver interferito con numerosi cambiamenti nella storia dell'umanità.

Il film è prodotto da Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian per la Par-Based Di Bonaventura Pictures, in collaborazione con John Zaozirny. Rafi Crofn svolgerà invece il ruolo di produttore esecutivo.

Infinite, nella sua data di uscita ufficiale stabilita per il 7 agosto del 2020, si scontrerà al botteghino con un film Warner Bros. ancora senza titolo.

Non è chiaro ad oggi il futuro di Evans nel MCU, che stando a delle recenti dichiarazioni dei fratelli Russo potrebbe non aver finito col ruolo di Captain America.