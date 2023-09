Mark Wahlberg sorprende i fan:'Potrei essere vicino al ritiro dalla recitazione'

In una recente intervista la star di Boogie Nights Mark Wahlberg ha dichiarato che la fine della sua carriera da interprete nel mondo del cinema potrebbe essere vicina. L'attore cita le esigenze familiari e il desiderio di esplorare altri aspetti del settore tra le cause che l'avrebbero portato a meditare sull'addio alle scene.

"Beh, sto sicuramente lavorando più duramente che mai. Certe attività, in un certo senso, le costruisci, le superi e te ne vai. Spero nei miei figli e vedremo quali sono i loro interessi, ma non penso che proseguirò ancora a lungo al ritmo che ho adesso. Questo è sicuro. Perché è la cosa più difficile" ribadisce l'attore. Nei mesi scorsi Mark Wahlberg ha rinnegato Boogie Nights, affermando di ritenerlo una scelta sbagliata e sperando che Dio lo perdoni.



Dopo la recitazione, la produzione è l'interesse maggiore per Mark Wahlberg:"Ho iniziato a diventare produttore per necessità, non volevo sedermi ad aspettare che Brad Pitt o Tom Cruise o chiunque fosse già affermato prima di me ed erano ragazzi in quel momento, e Leo [DiCaprio] arrivassero ad un film finché non avessi potuto metterci le mani. Sono sempre stato proattivo nel cercare di trovare materiale e cose che potessi produrre, che sapevo fossero giuste per me, per creare il mio destino".



Oltre a Wahlberg, recentemente anche Emily Blunt ha voluto un periodo di pausa dalla carriera, seppur momentaneo, per poter passare più tempo insieme alla propria famiglia. A luglio Blunt ha parlato delle caratteristiche di Kitty Oppenheimer, il personaggio che interpreta nel film di Christopher Nolan.