Viaggio nell'isola misteriosa, Mark Wahlberg v The Rock: 'Posso fare più trazioni di te'

Questa sera The Rock torna in tv con Viaggio nell'Isola Misteriosa ma in molti si chiedono se l'ex wrestler abbia deciso di accettare la sfida lanciatagli dal collega Mark Wahlberg nel corso di un'intervista realizzata al Ellen Degeneres Show.

La star di Uncharted si è infatti detta convinta di poter realizzare più trazioni di Dwayne Johnson, sottolineando quanto nel corso degli anni abbia già dato prova delle sue grandi potenzialità. Alla domanda posta dalla presentatrice in merito ai pull-up, Mark Wahlberg ha detto:

"Oh, io sono di gran lunga più bravo di The Rock nelle trazioni. Non so con precisione quante potrei farne. Una volta ne ho fatti 25 in soli 30 secondi in una sfida per beneficenza, e indossavo un paio di Timberland. Quindi il mio massimo potrebbe probabilmente essere di circa 40 trazioni, senza troppo sforzo".

Insomma, sembra proprio che i folli allenamenti di Mark Wahlberg abbiano dato il loro frutti, tanto da convincere l'attore ad essere addirittura più capace del suo amico e collega Dwayne Johnson. Chissà se l'ex westler dopo l'uscita di Black Adam riuscirà a trovare il tempo per accettare questa curiosa sfida.

Voi che ne dite? Chi tra The Rock e Mark Wahlberg riesce a fare potenzialmente più trazioni? Al via le scommesse!