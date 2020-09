Mark Wahlberg: scopriamo insieme la sua folle routine quotidiana

Mark Wahlberg ha certamente uno dei fisici più invidiati di Hollywood ma, nulla può essere ottenuto senza sforzo e l'attore si da veramente molto da fare per restare in forma. Vi proponiamo di seguito un assaggio della sua folle routine quotidiana fatta di orari improbabili, estenuanti work-out e pasti ipocalorici.

La sveglia di Mark Wahlberg suona ogni mattina alle 2.30, l'attore si dedica ad una mezz'ora di preghiere, poi fa una veloce colazione e va dritto in palestra dove si allena almeno per un'ora e mezza. Una doccia rilassante, uno snack proteico e poi da buon padre accompagna i figli a scuola.

Uno dei suoi più grandi hobby è il golf e quindi durante la giornata non può mancare una bella partitella con gli amici sui verdi prati. Subito dopo Wahlberg si dedica ad una sessione di crioterapia, una particolare pratica che mira ad abbassare la temperatura corporea favorendo l'eliminazione di infiammazioni e innalzando la soglia del dolore.

Arrivati a questo punto già molti di noi sarebbero morti stecchiti ma non Mark Wahlberg che, si ritempra con un pranzo a base di yogurt e frullati per poi tornare ad allenarsi nuovamente per una seconda sessione molto più intensa della prima. L'interprete di The Departed torna poi a riprendere i suoi figli a scuola e la famiglia al completo cena alle 17.30 per poi andare a dormire verso le 19.30 al massimo. L'attore non può dormire meno di 7 ore.

Il ragazzo scapestrato di Boston sembra aver totalmente modificato il suo stile di vita nel corso degli anni, forse l'essere sopravvissuto miracolosamente all'11 settembre gli ha permesso di mettere definitivamente la testa a posto. Voi cosa pensate di questa folle routine? Riuscireste a mantenere questi ritmi? Fatecelo sapere nei commenti.