Mark Wahlberg e Rose Byrne nel poster di Instant Family

Instant Family racconta le vicende di una coppia che decide di costruire una famiglia e di adottare dei bambini attraverso il sistema di affidamento. Entrambi si sentono persone meravigliose e altruiste, fintanto che nella casa si trovano a dover gestire tre bimbi ribelli. Ce la faranno a superare le difficoltà di essere padre e madre? Il premio Oscar Octavia Spencer si è unita al cast nel mese di febbraio insieme a Tig Notaro, Isabela Moner e Iliza Shlesinger. Moner sarà una dei ragazzi adottivi con Gustavo Quiroz e Julianna Gamiz. Instant Family sarà diretto da Sean Anders , da una sceneggiatura scritta dallo stesso Anders e da John Morris. Il film è co-prodotto da Anders, Wahlberg e Steve Levinson. Mark Wahlberg nel 2018 ha recitato nel film Red Zone - 22 miglia di fuoco, diretto da Peter Berg, al fianco di Lauren Cohan. Rose Byrne nel 2018 ha preso parte ai film Insidious - L'ultima chiave di Adam Robitel e Peter Rabbit, film tra animazione e live-action, diretto da Will Gluck con Domhnall Gleeson nel cast.

Paramount Pictures ha pubblicato un poster ufficiale di Instant Family , commedia con Mark Wahlberg e la star di X-Men , Rose Byrne , diretta, co-scritta e co-prodotta da Sean Anders , con il quale Wahlberg ha già lavorato in Daddy's Home . Il film uscirà ufficialmente nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 16 novembre.

