Mark Wahlberg e Rose Byrne insieme nel trailer di Instant Family

Come promesso questo pomeriggio, la Paramount Pictures ha diffuso in rete il nuovo full trailer ufficiale di Instant Family, la nuova commedia dello studio che arriverà nei cinema staunitensi a partire dal prossimo 16 novembre. Potete visionare il divertente trailer dopo il salto.

La premessa di Instant Family è piuttosto semplice: una coppia decide di formare immediatamente una nuova famiglia, e si affida al programma di adozioni per farlo il più rapidamente possibile. Si sentono persone altruiste e splendide finché non si ritrovano tre ragazzini selvaggi e scalmanati all'interno della loro casa. Ora devono imparare ad amare e a fare da genitori a dei ragazzini che non hanno proprio intenzione di essere 'guidati'.

I protagonisti di questa nuova pellicola sono Mark Wahlberg (Transformers: L'ultimo cavaliere) e l'attrice Rose Byrne (X-Men: Apocalisse, Le amiche della sposa). La regia è affidata a Sean Anders, già regista di Daddy's Home in cui aveva già collaborato con Wahlberg. Lo script è firmato proprio da Anders in coppia con John Morris.

Nel cast della commedia troveremo anche Iliza Shlesinger, Isabela Moner, Tig Notaro e Octavia Spencer. Moner interpreterà una delle ragazzine adottate insieme a Gustavo Quiroz e Julianna Gamiz.

La commedia con Mark Wahlberg e Rose Byrne debutterà in USA il 16 novembre. Per ora potete visionare il full trailer all'interno di questa notizia.