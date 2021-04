Mark Wahlberg ha un problema con i suoi allenamenti: 'Mi alzo presto, disturbo mia moglie'

Sono ormai diversi anni che Mark Wahlberg, che vedremo presto in un nuovo film Netflix con Halle Berry, ha l'abitudine di alzarsi molto presto al mattino per dedicarsi ai suoi allenamenti in palestra. Questa routine, a quanto pare, sta però mettendo a dura prova sua moglie Rhea Durham, a causa delle conseguenze che questo comporta.

"Più presto mi alzo al mattino, più risultati ottengo prima di svegliare i bambini per portarli a scuola e iniziare il resto della mia giornata" ha raccontato Mark Wahlberg a Good Morning America. Seguendo questi ritmi l'attore, che tempo fa aveva dichiarato di fare colazione anche alle 3.15 di notte prima di cominciare ad allenarsi, e che aveva pubblicato un video in cui faceva Power Plate alle 2:30 del mattino, non riesce logicamente a tirar tardi la sera.

"Ho molto da fare e voglio assicurarmi di portare a termine tutto" ha continuato. "Andare a letto presto e svegliarmi presto, però, ogni tanto infastidisce mia moglie."

Per esempio Mark Wahlberg, che vedremo al cinema in Arthur The King con Simu Liu, ha raccontato che qualche sera fa "stavamo guardando un film e mi sono addormentato a metà... ho dovuto guardare il resto prima che la famiglia si svegliasse. Ma lavorare sodo paga."

Sembra quindi che non abbia intenzione di modificare i suoi orari, anche se questo potrebbe voler dire essere meno presente e sveglio (letteralmente, è proprio il caso di dirlo) nelle sue serate in famiglia.