Mark Wahlberg sarà il nuovo James Bond per il servizio di streaming Netflix

Il servizio di streaming on demand Netflix e la star Mark Wahlberg rinnoveranno la loro partnership iniziata quest'anno con Spenser Confidential con un nuovo spy movie in sviluppo per la piattaforma.

Variety riporta che Wahlberg sarà il protagonista e il produttore di Our Man in Jersey, in cui l'attore sarà "un personaggio à la James Bond". I più appassionati di storie di spionaggio avranno già intuito che il titolo è una citazione a Our Man in Havana, classico romanzo di spionaggio di Graham Greene che nel 1959 divenne un film omonimo diretto da Carol Reed e interpretato da Alec Guinness.

Non è chiaro quale sarà la trama del film, ma la sceneggiatura è stata scritta da David Guggenheim, conosciuto per il thriller del 2012 Safe House, con protagonisti Denzel Washington e Ryan Reynold, un altro film Netflix piuttosto diverso, The Christmas Chronicles con Kurt Russell.

Ricordiamo che Spenser Confidential è stato un grande successo per la piattaforma, con 85 milioni di visualizzazioni nelle sue prime sei settimane di programmazione. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto il film di Peter Berg? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Spenser Confidential e alla recensione di The Christmas Chronicles. Inoltre, secondo quanto riferito, vi ricordiamo che la piattaforma potrebbe sviluppare un sequel per Spenser Confidential.