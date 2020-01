Mark Wahlberg per la prima volta con Netflix nel trailer di Spenser Confidential

Nel trailer ufficiale della commedia action Spenser Confidential, la star Mark Wahlberg vola per la prima volta su Netflix nei panni dell'eroe titolare, un ex poliziotto che è stato incastrato e gettato in prigione.

Al suo rilascio, viene chiamato ad aiutare il suo vecchio allenatore e mentore di boxe, Henry (Alan Arkin), che sta lavorando con una nuova recluta molto promettente, Hawk (Winston Duke). Sono costretti a diventare coinquilini e quando due ex colleghi di Spenser vengono uccisi, recluta Hawk e la sua ex fidanzata, Cissy (Iliza Shlesinger), per aiutarlo ad indagare e consegnare i colpevoli alla giustizia.

Il trailer è pieno zeppo del tipo di azione che ci si aspetterebbe da un film con Wahlberg e presenta ai fan anche una scena col rapper Post Malone, qui al suo primo ruolo cinematografico. Ennesima collaborazione fra Mark Wahlberg e il regista Peter Berg, dopo la Trilogia dell'Eroe Americano (Lone Survivor, Deepwater Horizon, Patriots Day) e l'action Mile 22, Spenser Confidential è interpretato anche da Bokeem Woodbine e Marc Maron. Sean O’Keefe e Brian Helgeland hanno scritto la sceneggiatura, ispirata a Wonderland di Robert B. Parker. Il film è prodotto da Neal H. Moritz, Toby Ascher, Wahlberg, Stephen Levinson e Berg.

Spenser Confidential arriverà sulla piattaforma di streaming on demand dal prossimo 6 marzo.