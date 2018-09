Mark Wahlberg nel primo dietro le quinte di Instant Family

La Paramount Pictures ha diffuso in rete una nuova featurette dalla commedia Instant Family, che vedrà per protagonista l'attore Mark Wahlberg e che debutterà nei cinema statunitensi a partire da questo novembre. Potete visionare la featurette comodamente all'interno di questa notizia.

In attesa del nuovo full trailer ufficiale, lo studio ha diramato questo divertente dietro le quinte dal film che, oltre a Wahlberg, vedrà come protagonista femminile l'attrice Rose Byrne (Le amiche della sposa, X-Men: Apocalisse). La premessa di Instant Family è piuttosto semplice: una coppia decide di formare immediatamente una nuova famiglia, e si affida al programma di adozioni per farlo il più rapidamente possibile. Si sentono persone altruiste e splendide finché non si ritrovano tre ragazzini selvaggi e scalmanati all'interno della loro casa. Ora devono imparare ad amare e a fare da genitori a dei ragazzini che non hanno proprio intenzione di essere 'guidati'.

Nel cast della commedia troveremo anche Iliza Shlesinger, Isabela Moner, Tig Notaro e Octavia Spencer. Moner interpreterà una delle ragazzine adottate insieme a Gustavo Quiroz e Julianna Gamiz. Sean Anders, già regista di Daddy's Home, dirige la commedia da uno script firmato proprio da Anders in coppia con John Morris.

Instant Family debutterà nei cinema statunitensi a partire dal 16 novembre.