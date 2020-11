Mark Wahlberg mette in mostra le sue doti, ma non si tratta di quelle attoriali

Mark Wahlberg pubblica molto spesso immagini o video dei suoi incredibili allenamenti mettendo il mostra il suo fisico scultoreo ma stavolta, ha mostrato forse qualcosa di troppo.

L'attore infatti dopo una lunga sessione di palestra ha voluto mostrare a tutti il suo nuovo intimo preferito ma nel farlo, non solo ha alzato la maglia facendo vedere i suoi addominali ma, ha anche tirato giù i pantaloni un po' più del previso mettendo in mostra il suo lato b proprio come aveva fatto nelle scorse ore Asia Argento che si era fatta fotografare completamente nuda in piscina con il fondoschiena in bella vista.

Wahlberg ha inoltre mostrato i segni della cupping therapy, una pratica che affonda le sue origini nell'antica medicina cinese che ha lo scopo di migliorare la la circolazione sanguigna e sciogliere le tensioni muscolari. Questo accelera il processo di guarigione dei tessuti danneggiati da sforzi o lesioni, favorendo una rapida ripresa. L'attore ne ha sicuramente bisogno visti gli estenuanti allenamenti a cui si sottopone quotidianamente.

La star d Ted è attualmente al lovoro con Uncharted dove interpreterà la parte di Sully, il mentore di Nathan Drake interpretato nel live-action da Tom Holland. Le riprese del film dovrebbero essere terminate, dunque per vederlo all'opera, non ci resta che attendere.