Mark Wahlberg e Kevin Hart protagonisti di Me Time, la nuova comedy di Netflix

Quali attori che non hanno mai lavorato insieme vorreste veder recitare nello stesso film? Se la vostra risposta è Kevin Hart e Mark Wahlberg non andate oltre, perché il nuovo film di Netflix Me Time esaudirà il vostro desiderio.

Sono tanto le pellicole in arrivo e in fase di sviluppo per Netflix, così come le star che vi faranno parte: a breve arriverà sulla piattaforma Red Notice, con Gal Gadot, The Rock e Ryan Reynolds; The Harder They Fall, con Idris Elba, Regina King e Jonathan Majors; e si sono ormai concluse le riprese di Don't Look Up, di Adam McKay, il film con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence tra i tanti grandi nomi del cast.

Ma questi sono alcuni tra i titoli più attesi, e ora vi se ne aggiungerà anche un altro: Me Time, una nuova comedy scritta, diretta e prodotta da John Hamburg che avrà come protagonisti Kevin Hart e Mark Wahlberg.

Il film segue le vicende di "un padre casalingo (Hart, che si ritrova ad avere un po' di tempo per sé stesso per la prima volta da anni quando sua moglie i bambini andranno via di casa per qualche giorno. In questo frangente riconnetterà con il suo ex-migliore amico (Wahlberg) e darà inizio a un week-end selvaggio che gli cambierà la vita".

Me Time sarà una produzione HartBeat Productions (la società di Kevin Hart), e parte di un accordo pluriennale tra l'attore e la piattaforma streaming.