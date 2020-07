Mark Wahlberg: 'Ho scoperto di essere allergico a tutto', e Chris Pratt ci scherza su

A volte ci immaginiamo le star di Hollywood come delle divinità indistruttibili, sempre in forma e in salute, eppure anche loro vanno incontro a spiacevoli sorprese, come accaduto a Mark Wahlberg.

L'attore si è infatti sottoposto ad un test medico per scovare eventuali allergie, e poco dopo ha deciso di postare i sorprendenti risultati su Instagram: "Mi ci sono voluto 49 anni per scoprire di essere allergico praticamente a tutto".

Nella foto appare a torso nudo con la mascherina, e sono evidenti i segni sulla schiena che indicano le sostanze che il suo corpo non riesce proprio a sopportare. Sono molti i commenti che mostrano solidarietà o semplicemente provano a sdrammatizzare, trattandosi comunque di un problema non così grave e molto diffuso. A risaltare è la risposta divertita del collega Chris Pratt, sempre in vena di scherzi:

"Non sono un dottore, ma in base all'infiammazione vicino ai segni delle punture, sembra proprio che tu sia allergico alle persone che ti infilzano con gli aghi". Altri gli chiedono se sia allergico anche al vino, nel qual caso sarebbero ben disposti ad ereditare la sua cantina personale, in modo da alleggerirlo da tale peso. Dei veri amici...

Beh, visto che Walberg è sopravvissuto al tragico attentato dell' 11 settembre per puro caso, riuscirà ad accettare di dover fare i conti con qualche allergia, e ovviamente speriamo che riesca a gestire il problema senza complicazioni. Purtroppo l'attore è tornato al centro dell'attenzione anche per le pesanti critiche ricevute in seguito al Black Lives Matter, relative al suo passato burrascoso.