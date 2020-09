Mark Wahlberg contro il covid-19: l'attore dona alle scuole oltre un milione di mascherine

Per sconfiggere un nemico subdolo come il covid-19 c'è bisogno dell'aiuto di tutti, e se è una star del cinema a dare il buon esempio c'è da esserne contenti. L'attore Mark Wahlberg, nelle ultime ore al centro di rumor che lo vorrebbero pronto a firmare con i Marvel Studios, non si è tirato indietro, e ha deciso di attivarsi in tal senso.

Con il suo marchio Performance Inspired, infatti, Mark Wahlberg ha deciso di donare 1,3 milioni di mascherine protettive agli istituti scolastici degli Stati Uniti. In collaborazione con Accelerate360 e il marketplace LifeToGo, quindi, l'attore di Ted fornirà equipaggiamento protettivo agli studenti e al personale scolastico.

"Voi ragazzi ci avete mantenuto in salute e al sicuro, e ci avete fornito tutto il necessario" ha detto Wahlberg in un video messaggio su YouTube, rivolgendosi al personale sanitario in prima fila nell'emergenza. "Vi ringrazio moltissimo dal profondo del mio cuore. Per mostrare il nostro supporto, la mia azienda Performance Inspired bionutrition ha collaborato con Accelerate360 e LifeToGo per donare 1,3 milioni di mascherine usa e getta alle scuole di tutto il nostro Paese. Ogni giorno porta una nuova sfida, ma continuiamo a pregare per voi e le vostre famiglie, e sappiate che i vostri sforzi sono molto apprezzati."

Non è la prima volta, del resto, che Mark Wahlberg, per il quale si parla già di una possibile nomination all'Oscar, partecipa come può alla lotta al coronavirus: lo scorso maggio, infatti, aveva già donato cibo agli operatori sanitari attraverso la catena di fast food di famiglia Wahlburgers.