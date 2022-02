Mark Wahlberg confessa:'Tra i miei film tornerei in un sequel di The Fighter'

Mark Wahlberg ha affermato che il seguito di The Fighter è il sequel che desidera maggiormente realizzare. Il film venne diretto da David O. Russell e uscì nelle sale cinematografiche nel 2010 ottenendo subito un ottimo riscontro di pubblico e critica. Ora Wahlberg confessa la volontà di tornare per proseguire la narrazione.

A precisa domanda l'attore ha risposto:"The Fighter ma ora probabilmente sto invecchiando. [...] The Fighter si presta davvero per un altro film grazie alla trilogia di Mickey e Arturo Gatti. Cerco sempre qualcos'altro ma se il pubblico lo vuole davvero, lo adora e possiamo farne uno migliore del primo, allora sarei disposto a farlo di nuovo, di sicuro" ha commentato l'attore.



The Fighter s'ispira alla vera storia del pugile americano di origini irlandesi Mickey Ward, famoso per aver incontrato per tre volte il pugile di origine italiana Arturo Gatti, e del suo fratellastro, Dicky Eklund, ex pugile e coach di Ward.

Il cast del film comprende Mark Wahlberg nel ruolo di Mickey Ward, Christian Bale nei panni di Dicky Eklund, insieme a Amy Adams, Melissa Leo e Jack McGee. Il film seppe lanciare un periodo particolarmente fortunato per il regista David O. Russell, che ottenne ottimi riscontri anche con Il lato positivo.



Ben undici anni fa, Mark Wahlberg disse di essere al lavoro sul sequel di The Fighter, prima che il progetto venisse accantonato.

Ora l'attore è tornato alla carica, quantomeno a parole, sulla possibilità di vedere un secondo film.

Sul nostro sito trovate la recensione di The Fighter, uno dei film di più grande successo degli ultimi decenni.