Mark Wahlberg compie 52 anni: 'Ero sempre per strada, finii in prigione per 45 giorni'

All'alba dei suoi 52 anni, Mark Wahlberg può dirsi decisamente soddisfatto della piega presa della sua carriera e dalla sua vita: amatissimo in ogni parte del mondo, l'attore di Transformers e Ted non ha però avuto vita facile in età più giovane, quando finì addirittura per farsi arrestare per futili motivi.

Recentemente annunciato nel nuovo film di Mel Gibson, Wahlberg si è infatti più volte soffermato sulla sua adolescenza difficile, sulla decisione di lasciare gli studi ancora ragazzino e sulle conseguenze di una vita trascorsa, fino a quel momento, soprattutto per strada in compagnia di persone non particolarmente affidabili.

"I miei genitori si separarono quando avevo 11 anni. Non mi hanno costretto a studiare, e infatti ho smesso presto. Finché lavoravo e portavo a casa dei soldi per loro andava bene. Erano tempi diversi. In famiglia eravamo in tanti, nove figli, i miei lavoravano costantemente per sopravvivere. Ero sempre in strada, ho spesso avuto problemi con la polizia. Poi, la sera dell’8 aprile 1988, toccai il fondo: aggredii due uomini solo per delle stupide birre. Non avevo neanche 17 anni, ma mi processarono come adulto e feci 45 giorni di prigione. Poi un giorno, in galera, vidi mio fratello Donnie in tv che ballava con i New Kids on the Block. Decisi che, quando sarei uscito, avrei cambiato vita. Iniziai a pregare e non ho più smesso. Cambierei molte cose del mio passato, ma finirei per non essere la persona che sono oggi" ha spiegato qualche tempo fa l'attore a Vanity Fair.

Una svolta decisiva in una vita che avrebbe potuto mettersi davvero, davvero male. E voi, in quale film avete preferito Mark Wahlberg? Fatecelo sapere nei commenti!