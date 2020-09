Mark Wahlberg clamoroso dal Festival di Toronto: si parla già di nomination all'Oscar!

Come ricorderete nella scorsa edizione degli Academy Awards abbiamo assistito alla cavalcata trionfale, poi conclusasi con un nulla di fatto, dell'Adam Sandler di Diamanti Grezzi, sponsorizzato in lungo e in largo come potenziale pretendente di una nomination Oscar come miglior attore.

Quest'anno la stessa cosa potrebbe accadere a Mark Wahlberg, mai nominato nella categoria principale della recitazione maschile: il Guardian, infatti, in un approfondimento sull'imminente nuova edizione del Toronto International Film Festival, ha già iniziato a spezzare una lancia in favore della star di Boogie Nights e I Padroni della Notte, parlando di una 'speranza di tornare in gara agli Oscar'.

Il merito sarebbe di Good Joe Bell, nuovo film di Reinaldo Marcus Green, l'acclamato regista di Monsters and Men con John David Washington: scritto da Diana Ossana e Larry McMurtry, gli sceneggiatori premio Oscar di Brokeback Mountain di Ang Lee, il film racconta la vera storia di un padre il cui figlio si uccide a causa del bullismo omofobico, con la sua missione che a quel punto diventa quella di viaggiare in lungo e in largo per gl iStati Uniti nel tentativo di mettere in guardia gli altri dalle conseguenze del bigottismo e dell'intolleranza.

"Spero davvero che il film riesca ad arrivare nelle sale", ha dichiarato il regista. "Penso che potrebbe seriamente colpire un nervo scoperto di questa società."

Ricordiamo che la passata edizione del Toronto Film Festival ha lanciato diversi contendenti all'Oscar, come Jojo Rabbit, Knives Out, A Beautiful Day in the Neighbourhood e Harriet. In passato Mark Wahlberg è stato nominato due volte agli Academy Awards, la prima volta come miglior attore non protagonista in The Departed e la seconda volta in qualità di produttore di The Fighter, nominato a miglior film.

