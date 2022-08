Mark Wahlberg ed Apple TV: in arrivo la commedia 'The Family Plan'

Apple TV nelle ultime ore ha annunciato un nuovo progetto, l'ultimo di una lista sempre più ricca. Dopo l'acquisizione di Causeway con Jennifer Lawrence, è la volta di Mark Wahlberg, protagonista e produttore della commedia "The Family Plan".

La piattaforma streaming di Cupertino, prima nella storia ad aggiudicarsi la statuetta per il Miglior Film con il suo "CODA - I segni del cuore" alla cerimonia degli Oscar 2022, sta lavorando per ampliare l'offerta di film per il suo pubblico.

Tra i numerosi progetti, l'ultimo annunciato in ordine di tempo è la commedia d'azione The Family Plan con protagonista Mark Wahlberg e diretto dal regista Simon Cellan. I due, che hanno già collaborato per "Arthur the King", si ritrovano ora tra le mani un progetto piuttosto diverso dal precedente.

La commedia racconterà infatti la storia di un padre di periferia, costretto a mettere in salvo la famiglia da un passato, il suo, che ritorna per mostrargli il conto. Nei panni non solo dell'attore protagonista, Wahlberg sarà anche produttore della pellicola assieme a Stephen Levinson.

Tra i vari e numerosi progetti in lavorazione targati Apple figurano anche: "The Greatest Beer Run Ever", dal regista dell'acclamato "Green Book" Peter Farrelly e "Raymond & Ray" con protagonisti Ewan McGregor e Ethan Hawke. Non ci resta dunque che attendere, con curiosità, ulteriori news e aggiornamenti targati Apple TV.