Mark Wahlberg annuncia The Family Plan: uscirà in streaming, ma su quale piattaforma?

Dopo la prima volta con Netflix per Spenser Confidential e il fantascientifico Infinite, uscito tra Prime Video e Paramount+ a seconda del mercato di riferimento, l'attore Mark Wahlberg è pronto a stringere una nuova partnership con il mondo dello streaming.

In questi minuti infatti Apple Original Film ha annunciato The Family Plan, il nuovo film con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan in uscita il 15 dicembre su Apple TV+. Nella storia Dan Morgan (Mark Wahlberg) ama la sua tranquilla vita di periferia come marito devoto, padre di tre figli e venditore di auto di successo, ma questa è solo metà della esistenza: diversi anni fa, infatti, Dan è stato un assassino governativo d'élite incaricato di eliminare i soggetti più pericolosi e letali del mondo.

Quando i nemici del suo passato lo rintracciano, Dan prende l'ignara moglie (Michelle Monaghan), la figlia adolescente e arrabbiata, il figlio adolescente e gamer professionista e l'adorabile bambino di 10 mesi appena arrivato e parte per un viaggio improvvisato attraverso il paese, fino a Las Vegas. Deciso a proteggere la sua famiglia, regalandole al contempo la vacanza della vita, Dan deve mettere in atto le sue abilità, da tempo sopite, senza rivelare la sua vera identità ai propri cari.

The Family Plan è un film Apple Original prodotto da Skydance Media e diretto da Simon Cellan Jones: la data d'uscita, lo ricordiamo, è fissata al 15 dicembre in esclusiva su Apple TV+.