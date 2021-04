Mark Wahlberg, addio alla mamma Alma:'Riposa in pace, angelo mio'

Alma Wahlberg, matriarca dell'omonima famiglia e personaggio noto del reality show Wahlburgers, è scomparsa all'età di 78 anni. A rendere nota la triste notizia sono stati due dei suoi numerosi figli, Mark e Donnie, con due post sui rispettivi canali social Instagram. Madre di nove figli, Alma Wahlberg era apparsa in dozzine di episodi di A&E.

Mark e Donnie Wahlberg hanno pubblicato la notizia con dei post:"Angelo mio, riposa in pace" ha scritto Mark Wahlberg mentre il fratello Donnie ha rivolto questo pensiero alla madre:"Sono così fortunato ad esser stato portato in questo mondo, cresciuto, istruito e condotto sul sentiero della mia vita da una donna così straordinaria. La gioia di mia madre Alma per la vita, l'amore e le persone - mescolata con l'orgoglio per i suoi umili inizi e il rifiuto di dimenticare da dove veniva - senza dubbio mi ha plasmato nell'uomo che sono". La causa della morte non è stata resa pubblica.



Jenny McCarthy, sposata con Donnie Wahlberg, l'ha definita 'la più grande suocera del mondo':"Sei amata da così tanti e ci mancherai moltissimo. Ti voglio bene, Alma".

Dopo esser cresciuta nel quartiere di Dorchester a Boston, Alma Elaine sposò Donald E. Wahlberg nel 1965 (in seguito divorziarono e Donald morì nel 2008). Crebbe nove figli a Boston: Mark Wahlberg ebbe un passato turbolento, insieme a Donnie, Arthur, Paul, Jim, Robert, Michelle, Debbie (scomparsa nel 2003) e Tracey, lavorando come impiegata di banca e assistente infermiera.

Sull'aver allevato nove figli Alma Wahlberg disse:"Non sapevo cosa stessi facendo. Non credo di sapere davvero cosa stessi facendo. Lo facevo, cercavo solo di stare al passo con tutti loro. Amo i miei figli".



