Mark Strong, la star di Shazam! nel cast dell'action The Silent Hour

New entry di lusso nel cast dell'action-thriller diretto da Brad Anderson, The Silent Hour. Al fianco del protagonista Joel Kinnaman reciterà anche Mark Strong, famoso per i suoi ruoli in film come Shazam!, Kick-Ass, Sherlock Holmes e Robin Hood, soprattutto nei panni di villain o personaggi subdoli e doppiogiochisti.

The Silent Hour sarà ambientato a Boston e vedrà Kinnaman recitare nei panni di un detective di polizia che subisce un incidente sul lavoro a causa del quale sviluppa problemi di udito. Sedici mesi dopo l'incidente, lavorando come interprete per il dipartimento di polizia, il protagonista e il suo partner (Strong) affrontano un team di agenti corrotti che cercano di eliminare un testimone di omicidio affetto da sordità in un condominio.



Scritto da Dan Hall, The Silent Hour entrerà in produzione nei primi mesi del 2023. Lo scorso anno Mark Strong rivelò di aver perso un ruolo in un film di 007 dopo aver passato una nottata alcolica in compagnia di Daniel Craig.

"Erano in cerca di un vallai per uno dei film con Pierce Brosnan, non ricordo quale, e avevo imparato le mie battute. Ma la sera prima sono uscito con Danny, molto prima che diventasse Bond. E sfortunatamente ho bevuto un po' troppo".



Nel 2019 Mark Strong raccontò di essere sul punto d'interpretare un villain di X-Men, ma anche in quel caso non se ne fece nulla.