Mark Strong stava per interpretare il villain di X-Men - L'inizio

La saga cinematografica dedicata agli X-Men di casa Fox è sempre stata fatta di alti e bassi ma, tra i titoli più riusciti, c'è sicuramente quell'X-Men - L'inizio (X-Men: First Class in originale) di Matthew Vaughn.

Mentre la saga sta per concludersi al cinema con X-Men: Dark Phoenix, in uscita a giugno, prima di un reboot targato Marvel Studios, torniamo a parlare proprio di quel X-Men - L'inizio uscito nel 2011 e che fungeva da prequel alla trilogia originale iniziata nel 2000.

Nella pellicola in questione, il villain era Sebastian Shaw e ad interpretarlo è stato Kevin Bacon. Eppure, in una nuova intervista, l'attore Mark Strong ha svelato che a dargli il volto è quasi stato lui, anche per via del sodalizio artistico che lo lega da sempre al filmaker Matthew Vaughn.

"Matthew mi chiese di fare X-Men - L'inizio" svela l'attore in un'intervista esclusiva "C'era quel villain in quel film sugli X-Men interpretato da Kevin Bacon. Visto che parlavo tedesco in maniera fluente e perché avevo già lavorato con Matthew, era logico che avrei dovuto interpretarlo io, ma credo che a quel tempo... avevo appena fatto Blackwood in ‘Sherlock Holmes’ e avevo interpretato troppi cattivi. Quindi decidemmo di non farlo insieme e lui ingaggiò Kevin".

In effetti Strong non è estraneo ai cinecomic avendo partecipato ai due film su Kingsman. Ma non solo: è stato anche un villain in tre cinefumetti in questi dieci anni appena trascorsi. Oltre a Kick-Ass, l'attore ha interpretato Sinestro nel flop Lanterna Verde e, da oggi nelle sale, è il malvagio Dr. Sivana di Shazam!, di cui la Warner ha diffuso in rete un divertente video nelle ultime ore.