Mark Rylance:'Il teatro è mille volte più divertente del cinema'

Dividendosi fra cinema e teatro, Mark Rylance è da parecchio tempo ormai uno degli attori più impegnati di Hollywood. Durante il primo anno di pandemia Rylance ha girato ben sei film, tra cui il discusso Don't Look Up di Adam McKay, disponibile su Netflix. Tuttavia l'attore ha espresso la sua preferenza per il teatro.

Dopo aver recitato in Don't Look Up di McKay, attualmente Rylance è impegnato nelle prove di un'opera teatrale intitolata Dr Semmelweis, co-creata insieme a Stephen Brown, Rylance ha espresso tutta la sua felicità di tornare sul palcoscenico, a distanza di tre anni dall'Otello interpretato al Globe nel 2018.



"Il primo giorno qui, oddio! Era così gioioso essere in una stanza con altre persone. Il teatro è così flessibile, ed è così diverso dall'essere attore in un film. Il teatro è mille volte più divertente!" ha dichiarato il premio Oscar.

Rylance ha vinto la statuetta per il suo ruolo in Il ponte delle spie di Steven Spielberg, al fianco di Tom Hanks. Al Guardian l'attore spiega come venne scelto:"Il mio amico Daniel Day-Lewis portò Steven a vedermi recitare a Broadway in La dodicesima notte. Quindi la prima volta che ho incontrato Steven è stato nel seminterrato del teatro Belasco, dove Houdini era solito far cadere un elefante attraverso una botola in una vasca d'acqua per farlo scomparire".



Nonostante la sua incredibile esperienza sul grande schermo, Mark Rylance ha dichiarato il suo amore per il palcoscenico teatrale, che ora potrà tornare a calcare dopo diversi anni. Sul nostro sito trovate la recensione di Il ponte delle spie, film grazie al quale Rylance vinse il premio Oscar.