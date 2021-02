Mark Rylance, Dylan O'Brien, Zoey Deutch e Johnny Flynn protagonisti di un nuovo film

Nuova pellicola all'orizzonte per un gruppo di attori decisamente interessante: Mark Rylance, Dylan O’Brien, Zoey Deutch e Johnny Flynn saranno i protagonisti del crime drama The Outfit.

Il Premio Oscar Mark Rylance, l'attore di The Maze Runner Dylan O'Brien, l'attrice di Zombieland: Doppio Colpo Zoey Deutch e il protagonista di Stardust Johnny Flynn sono chiamati all'appello da Graham Moore, lo sceneggiatore di The Imitation Game, per il suo primo film da regista (di cui sarà anche co-sceneggiatore assieme a Johnathan McClain).

Si intitolerà The Outfit e racconterà la storia di Leonard, il personaggio di Rylance, "un sarto inglese in attività nel quartiere di Savile Row, uno dei più celebri di Londra proprio per la qualità della sua sartoria da uomo. A seguito di una tragedia personale, Leonard finirà però col mettere su negozio a Chicago, in uno dei quartieri più difficili della città, dove inizierà a creare abiti per le uniche persone del posto che possono permetterseli: una famiglia di gangster".

Il film sarà prodotto e distribuito da FilmNation e Focus Features, e le riprese dovrebbero iniziare nel mese di marzo a Londra.

Alla fotografia di The Outfit troveremo Dick Ope, mentre Gemma Jackson farà da scenografa. Per i costumi ci si affiderà allo stilista Zac Posen e a Sophie O'Neill, mentre al montaggio troveremo il Premio Oscar William Goldenberg.