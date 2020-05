Mark Ruffalo vuole un film su Professor Hulk, la Marvel lo ascolterà?

Mentre in Avengers: Infinity War non riusciva a tirare fuori la sua parte "più arrabbiata", in Avengers: Endgame abbiamo visto il cervello di Bruce Banner fuso con il corpo del Golia Verde come Professor Hulk, e proprio sui motivi e la storia di questa trasformazione Mark Ruffalo vorrebbe fosse incentrato un nuovo cinecomic Marvel sul personaggio.

Questo grande momento è infatti accaduto off screen per il grande pubblico, ed è stato un po' straniante dopo il rapporto conflittuale al quale abbiamo assistito nel corso del precedente capitolo. Essendoci un buco di cinque anni da riempire in termini narrativi, Ruffalo ha così rivelato ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon la sua idea per raccontare la trasformazione, sempre che poi Kevin Feige e pezzi grossi dei Marvel Studios accettino.



Ha detto l'attore: "Quella trasformazione sarebbe dovuta avvenire in un film a lui dedicato, ed è proprio quello a cui sto pensando e che ho proposto di fare, cioè in che modo Banner è diventato Professor Hulk? Vediamo come andrà a finire". Al momento non c'è comunque nessun progetto per un film solista su Hulk nella Fase 4.



Decisamente più concreta è invece la presenza di Mark Ruffalo in She-Hulk, la serie live-action prodotta da Disney+.