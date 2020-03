Mark Ruffalo vorrebbe Martin Scorsese a dirigere un film del Marvel Cinematic Universe

Il grosso della bufera relativa a Martin Scorsese e ai suoi giudizi decisamente poco diplomatici sui film del Marvel Cinematic Universe sembra essere ormai alle nostre spalle, ma inevitabilmente ogni tanto qualche strascico delle polemiche torna a farsi vivo, specialmente se c'è qualcuno pronto a sfruttare ogni occasione per scherzarci su.

Il "colpevole" questa volta è Mark Ruffalo, che d'altronde è ben noto per il suo carattere ben poco incline alla troppa seriosità: nel corso del suo intervento al Chicago Comic & Entertainment Expo all'attore è stata offerta su un vassoio d'argento l'opportunità per tornare a scherzare sulla questione Scorsese.

Alla richiesta di fare il nome di un regista con cui gli piacerebbe collaborare in un prossimo film del Marvel Cinematic Universe, infatti, Ruffalo non ha resistito: "Questa è una bella domanda, una domanda difficile. Non deve aver fatto nessun film Marvel? Martin Scorsese. Ho già lavorato con lui, ma sono sicuro che farebbe un film Marvel meraviglioso. Sarebbe così dark. Somiglierebbe molto a Joker. È un'ottima domanda comunque, ho bisogno di tempo per rifletterci" ha risposto l'attore.

Nei giorni scorsi, intanto, l'attore si è dichiarato interessato ad un lavoro presso il nuovo show a tema Marvel di Disneyland; pare inoltre che un nuovo Hulk sia in arrivo nel Marvel Cinematic Universe.