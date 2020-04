Mark Ruffalo svela il suo dream team di Avengers: la formazione vi sorprenderà

Mark Ruffalo, interprete di Hulk nel Marvel Cinematic Universe, ha partecipato ad un gioco postato sui social da Entertainment Weekly nel quale bisogna selezionare la propria formazione ideale degli Avengers.

Il video, che trovate anche nel post in calce all'articolo condiviso dalla star, chiede ai follower della celebre rivista hollywoodiana quali supereroi sceglierebbero per la propria squadra dei sogni se ogni personaggio avesse un valore in monete e nel proprio portafogli ci fossero soltanto quindici dollari.

Mark Ruffalo ha partecipato al sondaggio, ma ha provato a barare chiedendo qualche spicciolo in più per riunire gli Avengers originali: ebbene si, il dream team per l'attore nominato all'Oscar è quello che comprende Capitan America, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow e Occhio di Falco, così scontato da risultare sorprendente: purtroppo costerebbe ben $29, quindi stando alle regole del gioco è impossibile allestirlo.

A questo punto siamo curiosi di scoprire la vostra formazione ideale degli Avengers, sempre tenendo a mente che il vostro budget è ristretto a soli quindici verdoni: guardate il video in calce all'articolo e fateci sapere le vostre scelte nella sezione dei commenti!

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un'epica fan-art dei New Avengers e ai primi rumor sui prossimi team del Marvel Cinematic Universe: fra Thunderbolts, New Avengers e Young Avengers, è possibile che le Fase 4 e 5 del MCU abbiano diverse frecce ai propri archi.