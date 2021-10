Mark Ruffalo, la star Marvel pubblica un video fan made sui momenti migliori dell'MCU

La star del Marvel Cinematic Universe, Mark Ruffalo, ha pubblicato un esilarante video fan made in cui gli eroi dell'MCU sono protagonisti di sequenze iconiche del franchise ricreate per l'occasione. In questo periodo i Marvel Studios stanno ponendo le basi per la Fase 4 della saga, di cui Ruffalo è uno dei componenti principali.

L'attore è una delle star di Hollywood maggiormente attive sui social e anche in quest'occasione non si è di certo risparmiato; a gennaio Ruffalo ha esultato per l'addio di Trump alla Casa Bianca. La star si è spesso esposta anche su argomenti estranei al mondo dell'entertainment. La clip creata dal fan Rudy Willingham, presenta Shang-Chi e Katy durante la scena sull'autobus in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, così come il combattimento tra Hulk e Loki per finire con... Thor, ricreato con un'escamotage davvero particolare.



Tutti gli eroi presenti nella clip sono destinati a svolgere ruoli importanti all'interno del Marvel Cinematic Universe; chissà che la scelta non sia intenzionale oppure si tratti soltanto del primo episodio di una lunga serie di clip.

In ogni caso Mark Ruffalo si conferma uno degli attori maggiormente interessati all'interazione con i propri fan, con i quali non si è mai risparmiato, conversando sui social e dimostrando interesse nell'instaurare una connessione con i follower.

Ruffalo è entrato in 'ritardo' nel Marvel Cinematic Universe, sostituendo Edward Norton, che recitò nel ruolo di Bruce Banner in L'incredibile Hulk. Trovate il video a questolink.



