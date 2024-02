Mark Ruffalo, la star della Marvel e Povere creature riceverà la stella sulla Walk of Fame

Il nuovo film Povere Creature con Mark Ruffalo è primo al box office in Italia, e l’attore sta per ricevere uno dei riconoscimenti più prestigiosi di Hollywood, la stella sulla Walk of fame.

Come riconoscimento per la sua lunga e prestigiosa carriera, Mark Ruffalo vedrà finalmente il suo nome impresso sulla Walk of fame di Hollywood. L’interprete di Hulk nel Marvel Cinematic Universe rientrerà nella privilegiata categoria assieme ad altri nomi molto importanti che hanno interpretato un ruolo per Marvel, tra cui Willem Dafoe, Michael B. Jordan, Benedict Cumberbatch, Salma Hayek e Josh Brolin. La cerimonia della Hollywood Walk of Fame è prevista per giovedì 8 febbraio 2024, alle ore 11:30 orario americano, al 6777 di Hollywood Boulevard.

Ruffalo recita nel ruolo di Duncan Wedderburn nel nuovo film di Yorgos Lanthimos, “Povere Creature!”. Assieme a Ruffalo a fare da protagonisti nella pellicola ci sono Willem Dafoe e Emma Stone. L’interprete di Bruce Banner, in un’intervista doppia con Robert Downey Jr, ha confessato di avere preso leggermente ispirazione dal collega per il suo nuovo ruolo: “un po' di Sherlock Holmes e un po' di Charlie Chaplin. Voglio dire, più di ogni altro attore hai questo tipo di malizia fisica, fai molto bene il mascalzone".

