Poor Things, una grande star Marvel raggiunge Emma Stone nel film di Yorgos Lanthimos

New entry nel cast del nuovo film del regista greco Yorgos Lanthimos, Poor Things. Collider conferma l'ingresso della star Marvel, Mark Ruffalo, tra i protagonisti della pellicola al fianco del premio Oscar Emma Stone. Il cast di Poor Things sta prendendo lentamente forma, dopo l'annuncio di Ruffalo che segue altri nomi illustri come Willem Dafoe.

Poor Things sarà ambientato in epoca vittoriana e racconterà la storia di Belle Baxter (Emma Stone), una giovane donna riportata in vita da un eccentrico scienziato. I ruoli di Ramy Youssef e Dafoe non sono stati ancora annunciati, così come quello di Ruffalo ma il film parlerà di amore, scoperta e audacia scientifica, con tantissimi elementi surreali e di umorismo nero, così come i precedenti lavori di Lanthimos.



Poor Things è basato sul romanzo satirico di Alasdair Gray, e sulla sceneggiatura del premio Oscar Tony McNamara (La favorita). McNamara ha scritto anche il copione della storia che racconta le origini di Crudelia nell'omonimo film Disney con protagonista Emma Stone.

Mark Ruffalo di recente ha vinto il Golden Globe per il suo ruolo nella miniserie HBO, I Know This Much is True, mentre sul grande schermo è noto per aver interpretato Bruce Banner (alias Hulk) nell'MCU. Ha recitato al cinema in Dark Water di Todd Haynes nel 2019 e farà parte del cast del prossimo film di fantascienza, The Adam Project, con Ryan Reynolds e Jennifer Garner.



