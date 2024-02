Mark Ruffalo spiega perchè rifiutò l'SNL: 'Non me lo chiederanno più'

Mark Ruffalo non ha mai condotto l'SNL e probabilmente non lo farà mai: almeno questo è quello che dichiara la star di Povere Creature durante il WTF podcast di Marc Maron. I motivi principali dietro il suo rifiuto risiedono nella paura e nell'ansia generata dal leggendario palco del Saturday Night Live.

"Non me lo chiederanno mai più. Non penso che a Lorne Michaels piaccia sentirsi dire di no. Mi spaventava troppo. Non so" dichiara l'attore, aggiungendo che dover leggere live dal gobbo è la cosa che lo angosciava di più. "Mi spaventa. Sono dislessico. Sarà sincero. Non si mente in questo show. Perdo il segno. Quando ho sentito come funziona quello show, con le cose che possono cambiare all'ultimo minuto, volevo essere all'altezza. L'ho guardato per tutta la mia vita e non volevo essere proprio io il presentatore che fa schifo" ha aggiunto Ruffalo, che pochi giorni fa ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame. Potrebbe andare meglio memorizzando le battute invece di leggerle dal gobbo, suggerisce Maron.

Ma l'attore non ha dubbi: "Ho la doppia sfiga. Sono dislessico e mi è molto difficile memorizzare le cose. Devo iniziare a farlo con molto anticipo" ha confessato. L'interprete di Hulk e Dr. Bruce Banner ha rivelato di metterci 4 ore per leggere una sceneggiatura dalle 60 alle 90 pagine: più dell'effettiva durata del film, ha aggiunto scherzosamente. Maron ha concluso il discorso con un frase che sintetizza tutto il discorso: "È interessante perchè la tua dislessia ti permette di avere un tipo di concentrazione che le altre persone non hanno". Mark Ruffalo di recente è comparso in Povere Creature nei panni di Duncan Wedderburn: qui potete trovare la recensione del film di Yorgos Lanthimos.