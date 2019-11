Mark Ruffalo spiega cosa vorrebbe per Hulk nel futuro del Marvel Cinematic Universe

Nel corso di una recente intervista Mark Ruffalo, co-protagonista della saga degli Avengers, ha parlato cosa spera di ottenere con il suo Hulk nel corso delle prossime fasi del Marvel Cinematic Universe.

"Nato" nel 2012 con The Avengers di Joss Whedon, l'Hulk di Mark Ruffalo ha sostituito quello di Edward Norton tornando per cinque volte nel corso della Infinity Saga, con ruoli preponderanti in Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Gli eventi dell'ultimo film dei fratelli Russo - che, insieme a quello di Taika Waititi, hanno formato una sorta di trilogia per il personaggio - hanno profondamente cambiato il membro degli Avengers, non solo trasformatosi in una commistione perfetta fra Hulk e Banner nel corso del salto temporale di cinque anni, ma anche indebolito dall'uso del Guanto dell'Infinito, al quale è sopravvissuto per miracolo.

Non sappiamo quando rivedremo Hulk nella Fase 4 e nella Fase 5 del MCU, con qualcuno che ipotizza una sua apparizione in Thor: Love and Thunder e qualcun altro che scommette i propri risparmi sulla serie Disney+ di She-Hulk, e in attesa di aggiornamenti ufficiali sentiamo cosa ha avuto da dire Mark Ruffalo in proposito una volta interpellato:

"Mi piacerebbe vederlo interagire con alcune delle nuove persone, sai? Forse comportarsi come una sorta di guru per alcuni dei più giovani."

Ciò vuol dire che lo vedremo comparire in Spider-Man 3, come nuovo "maestro" per Peter Parker dopo Tony Stark e Nick Fury rispettivamente in Homecoming e Far From Home? Troppo presto per dirlo, ma intanto: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.