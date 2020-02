Mark Ruffalo sarà in She-Hulk? I dettagli del casting non chiudono all'idea

Sin da quando si è sparsa la notizia della volontà di Disney di produrre uno show su She-Hulk la domanda che tutti i fan Marvel si sono posti è stata una soltanto: nella serie ci sarà spazio anche per il Bruce Banner di Mark Ruffalo?

La cosa non è assolutamente improbabile, tanto più che lo scorso novembre si sparse la voce di un imminente incontro tra Ruffalo e Kevin Feige per discutere di She-Hulk. Un dettaglio relativo alla trama dello show, inoltre, spinge ad essere piuttosto ottimisti sulla questione.

Le informazioni rilasciate da Disney per il casting relativo al personaggio della protagonista Jennifer Walters rivelano infatti (non sarà una novità per i fan Marvel che conoscono il personaggio) una parentela tra la ragazza e il nostro Bruce: Walters è infatti un avvocato cugina di Banner, il cui sangue trasfusole per salvarle la vita avrà il prevedibile effetto collaterale di trasformarla in una rabbiosa gigantessa verde al pari del cugino.

Nulla di nuovo insomma, ma la conferma che Disney abbia voluto mantenere il legame di parentela tra i due personaggi spinge sicuramente verso la direzione che tutti i fan hanno auspicato sin da subito; lo stesso Ruffalo, inoltre, recentemente aveva espresso una sua preferenza per il ruolo di She-Hulk.